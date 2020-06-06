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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Victoria's Secret firmasına kayyum atandı
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    06.06.2020 - 18:44 | | DHA

    Son dakika... Victoria's Secret firmasına kayyum atandı

    Gelen son dakika haberlerine göre; Amerikan kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın İngiltere'deki operasyonlarına kayyum atandı.

    Son dakika... Victoria's Secret firmasına kayyum atandı

    İngiltere’de iç giyim ve güzellik ürünleri satan Victoria Secret markasına, iflasın eşiğinde olduğu için kayyum atandı. Amerikan markası Victoria Secret’in, İngiltere’deki mağazalarda çalışan 800 kişinin işinin riske girdiği belirtildi. ABD’nin dünyaca ünlü televizyon defileleri ile bilinen iç giyim markası Victori Secret’ın, İngiltere’deki şirketine kayyum atandı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İngiltere’de görevli 785 çalışanına ücretsiz izin veren firma, Mart ayından bu yana mağazalarını kapalı tutuyor.

    İLK ETAPTA İŞÇİ ÇIKARTILMAYACAK

    İngiltere’deki şirketin yönetimini denetim, vergi ve danışmanlık firması Deloitte’in üstlendiği açıklandı. Kayyum olarak yönetimde bulunan Deloitte tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’deki mağazalar için müşteri aranmaya başlandığı ve ilk etapta çalışanların işten çıkartılmayacağı ifade edildi.

    Metroda adım atacak yer kalmadıKarantinanın kalmasıyla ilk hafta sonunda sokaklarda yoğunluk yaşandı. İstanbul Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti.
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