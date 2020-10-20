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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Yerli otomobilde önemli batarya gelişmesi!
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    20.10.2020 - 10:40 |

    Son dakika: Yerli otomobilde önemli batarya gelişmesi!

    TOGG ürün gamında kullanacağı batarya paketinde iş ortağı olarak dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis’i seçti.

    Son dakika: Yerli otomobilde önemli batarya gelişmesi!

    Ayrıntılar geliyor...

    Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlarVan Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.
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