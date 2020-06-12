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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Otobüs biletlerine yeni ücret tarifesi! Bakanlık açıkladı
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    12.06.2020 - 08:51 |

    Son dakika: Otobüs biletlerine yeni ücret tarifesi! Bakanlık açıkladı

    Son dakika gelen habere göre karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden belirlendi.

    Son dakika: Otobüs biletlerine yeni ücret tarifesi! Bakanlık açıkladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 14 Mayıs’ta yayımladığı tebliğle yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin bilet fiyatlarındaki yükselmeyi ve firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetleri dikkate alarak tavan ücret tarifesi belirlemişti.

    Bakanlık, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

    Konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

    Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski ve yeni hali şu şekilde:

    Yeni Tarife (12 Haziran itibarıyla)

    Son dakika: Otobüs biletlerine yeni ücret tarifesi Bakanlık açıkladı

    Eski Tarife(14 Mayıs-12 Haziran)

    Son dakika: Otobüs biletlerine yeni ücret tarifesi Bakanlık açıkladı

    NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.

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