Son dakikacıya hedef tanıtım

Salgının dünya ekonomileri üzerinde en çok etkilediği endüstriler olarak gösterilen turizm ve seyahatte de yeni sezon için, pandemi döneminde değişen alışkanlıkların öne çıkması bekleniyor. Bu kapsamda dünya çapında tanıtım ve pazarlama çalışmalarının da ‘son dakikacı’ turist üzerinde yoğunlaşmasına yönelik ataklar yapılacak. Geçtiğimiz gün, Antalya’dan çevrimiçi canlı yayınla; Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Denizbank ana sponsorluğunda organize edilen 10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi’ne video konferans yoluyla bağlanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sevindirici gelişmelere rağmen devam eden risklerle birlikte yurt dışı erken rezervasyonların yerini de son dakikacı turistlerin alacağını vurguladı. Son dakikacı turiste yönelik hedef tanıtımda global bir TV ve dijital tanıtım kampanyası öne çıkıyor. 2021 planlamalarını buna göre düzenlediklerini belirten Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kadroları ve bütçelerinin hazır olduğunu söyledi. Dijital tanıtımın en önemli ayağı olarak ‘Go Turkey’ dijital deneyim platformu haline getirildi.

Yapay zeka tanıyacak

Dijital tanıtımda, Go Turkey’in bir web sayfası olmaktan çıkarılıp, dijital deneyim platformu haline getirildiğini anlatan Mehmet Ersoy, platformun dünyada ilklerden biri olduğunu vurguladı. ‘Yapay zekayı daha etkili kullanıp, big data’yı en iyi şekilde işleyip; işlenmiş veriyi hedef odaklı kullanacağımızı söylemiştik’ diyen Ersoy, yoğun yolcu alınan hedef pazarlar başta olmak üzere tanıtım atağı yapıldığını dile getirdi.

Platformda yapay zeka, öğrenmeye devam ediyor. Yaz sezonuna kadar platform hareketlerinden ve data altyapısıyla son derece akıllı ve her ziyaretçinin isteklerini tanımlayabilen bir yapay zekaya sahip olunması öngörülüyor. Bu sayede tanıtım çalışmaları çok daha verimli yapılıyor olacak.

5 duyu, 4 mevsim

Yeni ve modern tasarımıyla dikkat çeken Go Turkey platformu, sosyal medya ile yüzde 100 entegre çalışıyor. Türkiye’nin öncelikle öne çıkan turizm merkezlerinin yer aldığı platformda ilerleyen günlerde 81 ilin tamamına yönelik ‘5 duyuya’ hitap edecek şekilde tanıtımlar hazırlanacak. Bunun için sağlanacak eğitimler TGA uzmanları ile eşleştirilen şehirlere birebir veriliyor. Turizm çeşitliliğinin de öne çıkarıldığı alanda, şu anda 50’den fazla tür var. Yakın zamanda bu sayı da 100’ün üzerine çıkarılacak.

Platform üzerinden, Türkiye’nin 4 mevsimi yaşayan bir ülke olarak öne çıkan bölgeleri, turizm çeşitleri de ayrıca belirtiliyor. Tüm bunlar etkileyici görseller eşliğinde gösteriliyor. Kültürel özellikler, tarihi varlıklar; rüzgara, güneşe, kara has turizm çeşitleriyle doğa turizmi olanakları, düğünler, balayı, özel gün kutlamalarına yönelik alternatifler ile daha pek çok başlığa özel içerik yer alıyor.

‘Kaynak sıkıntısı yok’

TGA bütçesi için tesislerin ciroları üzerinden binde 7.5 oranında bir oran fon payı olarak alınıyordu. Ancak turizmde pandemi nedeniyle zorlu geçen bu dönemde, konaklama gelirleri düştüğü için kaynak sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağı da konuşulmuştu. Bakan Ersoy, “TGA en avantajlı silahlarımızdan biri. Profesyonel kadrolarla ve etkili bütçelerle bu işe giriyoruz. Konaklama sayıları düşük olduğu için TGA’nın kaynak sıkıntısı olacak mı diye düşünmeyin. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kaynakları tanıtıma aktaracağız. Sezonun açılmasıyla elde edilecek konaklama gelirleriyle tanıtıma devam edeceğiz” dedi.