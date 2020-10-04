Sönmez: THY hissesi satma planımız yok

Sönmez, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Kovid-19 salgını ile beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi. Pandemi döneminde bir sürü fırsatın da olduğunu ve insanların bunu gözden kaçırdığını söyleyen Sönmez, şöyle devam etti:



"THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacak. Global, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak kazananlardan biri olacaktır. Türkiye Varlık Fonu da her zaman THY'nin arkasındadır ve desteğini sürdürecektir."