Sönmez: THY hissesi satma planımız yok
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Türk Hava Yolları'nda (THY) yüzde 49.12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yok" dedi. Sönmez, son günlerde THY hakkında çıkan haberlere ilişkin değerlendirmesinde, gazetelerde ve internet sitelerinde çıkan haberlere anlam veremediğini belirterek, "THY'de yüzde 49.12'lik hisseye sahibiz. Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bunu net söylüyorum. Bunun anlaşılması lazım. Bu manipüle edilecek bir konu değildir. Yazılanların da art niyetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Sönmez, THY'nin dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinin başında geldiğinin altını çizdi. Kovid-19 salgını ile beraber dünya havacılık sektörünün zor bir süreçten geçtiğini anlatan Sönmez, bu anlamda THY'nin de kendi planlarını, gerekli nakit akışını ve finansman ihtiyacını başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi. Pandemi döneminde bir sürü fırsatın da olduğunu ve insanların bunu gözden kaçırdığını söyleyen Sönmez, şöyle devam etti:
"THY, kargoda dünyada ilk beş şirket içine girmek üzere. Müthiş bir atılım içinde. THY'nin her zaman arkasındayız. THY, pandemi sürecinde havacılık sektöründe kazanan oyunculardan biri olacak. Global, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak kazananlardan biri olacaktır. Türkiye Varlık Fonu da her zaman THY'nin arkasındadır ve desteğini sürdürecektir."