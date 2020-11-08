08.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Sorumluluk almaya hazırız’
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, depremin ardından daha sağlıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye İMSAD olarak akıllı şehir yaklaşımı çerçevesinde daha iyi yaşam alanları oluşturmak, hem ülkemize hem de ekonomimize değer katmak için esas olan konunun kaynakları yönetmek olduğunun bilinciyle üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırız” açıklamasını yaptı.
Küçükoğlu, şehirlerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.