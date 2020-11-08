MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri ‘Sorumluluk almaya hazırız’
ABONE OL
08.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Sorumluluk almaya hazırız’

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, depremin ardından daha sağlıklı yapıların inşa edilmesi gerektiğini belirterek, “Türkiye İMSAD olarak akıllı şehir yaklaşımı çerçevesinde daha iyi yaşam alanları oluşturmak, hem ülkemize hem de ekonomimize değer katmak için esas olan konunun kaynakları yönetmek olduğunun bilinciyle üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu almaya hazırız” açıklamasını yaptı.

‘Sorumluluk almaya hazırız’

Küçükoğlu, şehirlerinde can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ankara'da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptıBaşkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti,, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

İşgalden kurtarılan kentte son durum

İşgalden kurtarılan kentte son durum

Son dakika... TEM'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi

Son dakika... TEM'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi

Sıradaki Haber