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05.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sosyal bariyerleri teknoloji ile aşıyor

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve tam katılımını sağlamak amacıyla önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Murat Erkan şöyle devam etti:

Sosyal bariyerleri teknoloji ile aşıyor

Turkcell olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle insanların hayatını iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşmalarına destek olmak ve fırsat eşitliği yaratma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımız ile insanlarımızın hayatlarına dokunabiliyor ve onlara ilham verebilmek adına hayata geçirdiğimiz projeler ile bir kişinin bile hayatında fark yaratıyorsak ne mutlu bize. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz.”

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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