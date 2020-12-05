Sosyal bariyerleri teknoloji ile aşıyor

“Turkcell olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle insanların hayatını iyileştirmek en büyük amaçlarımızdan biri. Aynı şekilde engelli bireylerin sosyal bariyerleri aşmalarına destek olmak ve fırsat eşitliği yaratma hedefiyle farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz ve erişilebilir uygulamalarımız ile insanlarımızın hayatlarına dokunabiliyor ve onlara ilham verebilmek adına hayata geçirdiğimiz projeler ile bir kişinin bile hayatında fark yaratıyorsak ne mutlu bize. Türkiye’nin Turkcell’i olarak sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz.”