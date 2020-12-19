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19.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sosyal dayanışmaya salgın için kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle bu ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilen periyodik paya ilave 186 milyon lira daha ek kaynak aktarıldığını bildirdi. Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, dezavantajlı durumdaki vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan ödenekler hakkında bilgi verdi.

Sosyal dayanışmaya salgın için kaynak

Salgın nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkati çeken Selçuk, “Bu ay 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon lira ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon lira tutarında kaynak aktardık” ifadesini kullandı.

Periyodik pay

81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak “periyodik pay” adı altında kaynak aktardıklarını anımsatan Selçuk, bu payın aralık ayı için 186 milyon lira olduğunu kaydetti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla “dönemsel muhtaçlık” kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarına işaret etti.

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