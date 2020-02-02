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    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sosyal girişimciler martta uçuşa geçiyor

    İstanbul Havalimanı İGA Sosyal Hackathon (Sosyal Hack) kapsamında kapılarını sosyal girişimcilere açıyor.

    Sosyal girişimciler martta uçuşa geçiyor

    İGA’dan yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart 2020’de sosyal girişimciler, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerinin bir araya geleceği İGA Sosyal Hack’te, toplumsal sorunlara akıllı dijital çözümler geliştirilecek. Başvuru süreci 15 Şubat 2020’ye kadar sürecek İGA Sosyal Hack yarışmasında, katılımcılardan iki farklı konu başlığında iş ya da proje fikirleri geliştirmeleri bekleniyor.

    İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları kaydetti: “Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel hub olan İstanbul Havalimanı aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı olarak da ön plana çıkıyor. Sosyal konulara dikkat çekmek, toplumsal sorunlara çözümler üretilmesini sağlamak için İGA Sosyal Hack’i düzenliyoruz. Sosyal girişimcileri, yazılımcı ve grafik tasarımcılarla bir araya getirerek insanların her gün karşılaştığı sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmelerini destekliyoruz. Yenilikçi, uygulanabilir, özgün ve sosyal fayda içeren iş ya da proje fikirlerinin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz. İstanbul Havalimanı’nda sosyal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularını da önceliklendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

     

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