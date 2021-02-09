Sosyal Koruma Kalkanı 49 milyar liraya yaklaştı

Selçuk, Kadın ve Demokrasi Derneği’nce (KADEM) çevrim içi düzenlenen, Pandemi Psikolojisinde Aile Paneli’nde, Türkiye’nin Kovid-19 salgını sürecini en az zararla atlatabilmesi için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara varıncaya kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını söyledi. Salgının toplumun bütün kesimlerini tedirgin etmekle beraber, dezavantajlı ve kırılgan nitelikli gruplar üzerinde daha yoğun ve ağır etkilere sahip olduğunu anlatan Selçuk, bakanlık olarak salgın sürecinde aile odaklı çalışmalar yürüttüklerini ve toplumun bütün kesimlerini koruyan adımlar attıklarını vurguladı. Selçuk, şunları kaydetti:

“Temel hedefimiz istihdamı, çalışanlarımızı ve işverenlerimizi korumak olduğu için kısa çalışma ödeneği, fesih kısıtı, nakdi ücret desteği, normalleşme desteği gibi etkin uygulamalarımızla hem çalışanlarımızı hem de ailelerini korumaya çalıştık. Bu noktada doğrudan sunduğumuz desteğin toplam tutarı 40 milyar lirayı aştı. Bu süreç aslında bize Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemimizin ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. GSS kapsamındaki Kovid-19 ödemelerimiz 6.5 milyara ulaşmış durumda.”