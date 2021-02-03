03.02.2021 - 16:59 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Sosyal medya tanıtım hizmeti alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi hizmeti alınacak.
T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmet Alımı, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzuna (PRAG) göre Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecek.
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