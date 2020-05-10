‘Sosyal mesafe’ye tekno takip

Koronavirüsle mücadele sürecinde normalleşme başlarken ‘sosyal mesafe’ daha önemli hale geldi. Bu dönemde şirketler sosyal mesafeyi koruyacak yeni icatlar üzerinde çalışıyor. Hastalıkların yayılmasını durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik önlemlerden biri olan sosyal mesafeye, kamusal alanların yanı sıra faaliyetini sürdüren işletmelerde de dikkat edilmesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi korumak için geliştirilen teknolojilere göz attık.



Aman mesafeye dikkat



Okyanus Teknoloji, yeni sosyal mesafe uygulaması Wipelot’la, çalışan sağlığını korumak adına alınan önlemleri artırmayı hedefliyor. Çalışanların durumunun ve konumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesine imkân tanıyan Wipelot’un sosyal mesafe uygulaması, işletmelerde birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşan çalışanları uyararak farkındalık sağlıyor. Wipelot, çalışanların birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşmalarını önlemek için onları sesli olarak uyarıyor.



Toplu taşıma değişti



Aldo Group şirketi Veldo Teknoloji, tüm toplu taşıma araçlarında uygulanabilecek şekilde tasarlanmış ‘Sosyal Mesafe Takip ve Uyarı Sistemi’ geliştirdi. Sistem, minibüs, otobüs, metrobüs, metro, tren gibi toplu taşıma araçlarında koltuk bazlı sosyal mesafenin korunmasını sağlayan sesli ve görsel uyarı esasıyla çalışıyor.

Tamamen Türk yazılımı olan uygulama bir koltuktan 1000 koltuğa kadar etkili olmayı öngörüyor. Sistem toplu taşıma araçlarında koltukların dolu, boş olmasını algılıyor. Sosyal mesafe ihlalini tespit ederek hem sürücü için hem de yolcu için sesli ve görsel uyarı ile sosyal mesafenin etkili korunmasını sağlıyor. İhlaller sürücünün önündeki ekranda gözüküyor.



Mobil uygulamayla kontrol



Sensormatic, servis bekleme noktaları, yemekhaneler, mağaza, market gibi alanlar için ‘Sosyal Mesafe Koruma Çözümü’ geliştirdi. Sensörler ve kameralarla 80 metrekarelik bir alan kapsanabiliyor. Akıllı telefonlardaki mobil uygulamayla sosyal mesafe korunuyor. Uygulama kurulu telefonlar, bluetooth üzerinden 2 metre mesafeden az, 2 dakikadan daha uzun süre bir arada bulunan kişileri algılayarak sesli uyarı ve takip imkanı sağlıyor.



MateBook 13 satışa çıktı

Huawei’nin dizüstü bilgisayar modeli MateBook 13, Türkiye’de satışa sunuldu. Çoklu ekran kullanımı özelliği bulunan bilgisayar, 13 inç ekrana ve 1.3 kg ağırlığa sahip. MateBook 13, 10. nesil Intel Core işlemci ile güçlendirildi, 16 GB’e kadar Ram ile donatıldı. Parmak izi doğrulaması ve sistemde oturum açmayı tek bir düğmeye entegre eden Parmak İzi Güç Düğmesi bulunuyor. Kampanya fiyatı 7.899 TL olarak belirlendi.



Bileklik titreşip uyaracak

Firmalar da ilginç icatlara imza atıyor. Bunlardan biri Ford. Geliştirdiği sosyal mesafe bilekliği ile çalışanların mesafesini kontrol edecek. Firma, aynı hat üzerinde çalışan işçilerin sosyal mesafeyi korumaları için titreşimli bileklik uygulamasına geçti. Bu sayede işçiler birbirlerine yaklaşırsa kollarındaki bileklik titreşerek sosyal mesafenin korunmasını hatırlatıyor.



Konumu anlık tespit ediyor



Trio Mobil’in Verimli İşgücü Çözümü, çalışanların bulundukları yeri tespit ederek sosyal mesafenin korunduğundan emin olunmasını sağlıyor. Çalışanlar belirlenmiş yerlerin dışına çıktıklarında ya da alan ihlali yaptıklarında anlık olarak görülüp raporlanabiliyor. Trio Mobil Kişisayar Çözümü de, belirlenen bölgedeki kişi giriş çıkışlarını dijital olarak takip ediyor. Kişi Takip Çözümü ise çalışanların konumlarını anlık olarak belirliyor.



Kamerayla canlı kayıt



SK Robotik, korona salgınının yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında Yapay Zekâ Tabanlı Sosyal Mesafe Takip yazılımını geliştirdi. Yazılım, kameraların canlı akışı ya da kaydedilmiş görüntüleri üzerinden personelin sosyal mesafe ihlallerini raporluyor, canlı uyarılar oluşturuyor ve önlem almaya dönük rapor hazırlıyor.