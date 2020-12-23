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23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sosyal sorumluluk için platin ödül

VakıfBank, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri’nde platin ödülün sahibi oldu. Zirvede beş ana kategoride ve 17 hedef arasında ödüller sahibini buldu.

Sosyal sorumluluk için platin ödül

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okullarından biri. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimiz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerini ve potansiyellerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Sadece sportif değil aynı zamanda hayat başarısı kazanmaları için destek oluyoruz. Şampiyonluklar, kupalar, zaferler ve rekorlarla dolu tarihimiz Türk kadınının gücünün en büyük göstergesidir” dedi.

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