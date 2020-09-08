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    08.09.2020 - 11:06 |

    Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerini bugün yapıyoruz.

    Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemeleri başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle  ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını  açıkladı.

    Bakan Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında  destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün  yararını gözetiyoruz” dedi.

    Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında  hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için  hayırlı olmasını diledi.

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