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    18.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Sosyal yardımlaşma vakıflarına takviye

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, koronavirüsle mücadele kapsamında ek kaynak sağlanacak.

    Sosyal yardımlaşma vakıflarına takviye

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19’dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak göndereceklerini açıkladı.

    Selçuk, ilaveyle birlikte toplam 352 milyon 880 bin 238 lira tutarındaki kaynağın vakıflara aktarılacağını bildirdi.

    Kaynağın, Kovid-19’dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, aktarılacak kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt verebileceklerini ifade etti.

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