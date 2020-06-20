SPK manipülatöre göz açtırmıyor

SPK bir süre önce, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiğinin görüldüğünü belirtmişti.

Sıkı tedbirler

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirterek “Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha sıkılaştırıyoruz” demişti.

Taşkesenlioğlu, denetimden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyelikle insanların yanlış yönlendirildiğini belirterek bu grupların mercek altına alındığını kaydetmişti.