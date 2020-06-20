SPK manipülatöre göz açtırmıyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, bir başka şirketin pay piyasasında 27 Ağustos 2019 - 4 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 1 milyon 917 bin 162 lira idari para cezası uygulanmasına, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK bir süre önce, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiğinin görüldüğünü belirtmişti.
Sıkı tedbirler
SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirterek “Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha sıkılaştırıyoruz” demişti.
Taşkesenlioğlu, denetimden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyelikle insanların yanlış yönlendirildiğini belirterek bu grupların mercek altına alındığını kaydetmişti.