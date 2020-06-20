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    HaberlerEkonomi Haberleri SPK manipülatöre göz açtırmıyor
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    20.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SPK manipülatöre göz açtırmıyor

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bir şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, bir başka şirketin pay piyasasında 27 Ağustos 2019 - 4 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 1 milyon 917 bin 162 lira idari para cezası uygulanmasına, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

    SPK manipülatöre göz açtırmıyor

    SPK bir süre önce, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiğinin görüldüğünü belirtmişti.

    Sıkı tedbirler

    SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirterek “Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha sıkılaştırıyoruz” demişti.

    Taşkesenlioğlu, denetimden kaçmak için sosyal medya yerine mesajlaşma uygulamaları üzerinden paralı üyelikle insanların yanlış  yönlendirildiğini belirterek bu grupların  mercek altına alındığını kaydetmişti.

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