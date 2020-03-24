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    HaberlerEkonomi Haberleri SPK’dan koronavirüse karşı hamle
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    24.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SPK’dan koronavirüse karşı hamle

    Sermaye Piyasası Kurulu’nca (SPK), küresel koronavirüs salgınının tüm dünya piyasalarında olduğu gibi Türkiye finansal piyasalarında oluşturduğu olumsuzlukların en aza indirilmesine yönelik ortaya çıkan gerekliliklerin yakından takip edildiği, bu kapsamda çeşitli kararlar alındığı bildirildi.

    SPK’dan koronavirüse karşı hamle
    EKONOMİ SERVİSİ

    SPK’dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    “Personelin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri usuller çerçevesinde çalıştırılmasının kendi sorumlulukları dahilinde mümkün olduğu hususu aracı kurumlara ve portföy yönetim şirketlerine bildirilecek.”

    Pay geri alımı

    Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması ve teminat oranının bunun altına düşmesi halinde yüzde 50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükme işaret edilen açıklamada, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar bunun yüzde 35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

    Açıklamada, halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine imkan sağlandığı da anımsatıldı.

     

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