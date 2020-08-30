Stajyer havuzuna erişim

Stajyer havuzunun erişime açıldığı 19 Ağustos’tan itibaren işverenlerce 2 bin 700’ün üzerinde staj teklifi gönderildi. Staj Seferberliği programıyla kamu ve özel sektör fark etmeksizin, işverenler aynı adaylara tekliflerini gönderebilecek ve öğrenciler gelen teklifler arasından istediğini seçecek. Stajyer havuzunda yer alan tüm adayların yıl sonuna kadar en az bir staj tecrübesi kazanması bekleniyor.