30.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Stajyer havuzuna erişim
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı öncülüğünde hazırlanan, “Staj Seferberliği” programının değerleme aşaması sonunda, 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı “stajyer havuzu”, kamu ve özel sektörden 390’ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Bu yöntemle genç yeteneklerin, zor şartlarda staj bulma ve/veya referans arama zorunluluğu ortadan kalktı.
Stajyer havuzunun erişime açıldığı 19 Ağustos’tan itibaren işverenlerce 2 bin 700’ün üzerinde staj teklifi gönderildi. Staj Seferberliği programıyla kamu ve özel sektör fark etmeksizin, işverenler aynı adaylara tekliflerini gönderebilecek ve öğrenciler gelen teklifler arasından istediğini seçecek. Stajyer havuzunda yer alan tüm adayların yıl sonuna kadar en az bir staj tecrübesi kazanması bekleniyor.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.