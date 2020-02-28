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    HaberlerEkonomi Haberleri Starbucks açıkladı! Çin'deki dükkanların yüzde 85'i...
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    28.02.2020 - 07:23 |

    Starbucks açıkladı! Çin'deki dükkanların yüzde 85'i...

    Starbucks CEO'su Kevin Johnson, "Çin'deki kahve dükkanlarımızın yüzde 85'i açık" dedi.

    Starbucks açıkladı! Çin'deki dükkanların yüzde 85'i...

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrasında ilk etapta Çin'deki kahve dükkanlarının yaklaşık yarısını oluşturan 4 bin dükkanı kapatan Starbucks, bunların büyük bölümüne yeniden açtı.

    Starbucks CEO'su Kevin Johnson, Çin'de yeni koronaviris vakası sayısının yavaşladığını ve bölgede toparlanmanın ilk işaretlerinin görülmekte olduğunu belirterek Çin'deki kahve dükkanlarının yüzde 85'inin açık olduğunu duyurdu.

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