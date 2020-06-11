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    HaberlerEkonomi Haberleri Starbucks'tan flaş karar! 400 şubesini kapatıyor
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    11.06.2020 - 10:28 | | milliyet.com.tr

    Starbucks'tan flaş karar! 400 şubesini kapatıyor

    Starbucks paket servis stratejisine geçiş ile 400 şubesini kapatıyor.

    Starbucks'tan flaş karar! 400 şubesini kapatıyor

    Starbucks yüzlerce Kuzey Amerika şubesini cafe modelinden sadece paket servis yapılacak şekilde düzenliyor.

    Starbucks'tan yapılan açıklamada, "Bu yeniden düzenleme zaman içinde farklı konumlarda daha fazla sayıda yeni, yeniden yapılandırılmış mağazaların açılması ile bağlantılı olarak önümüzdeki 18 ay boyunca 400'e yakın şubenin kapatılmasını içerecektir" denildi.

    Starbucks, perakende stratejisinin "müşteri deneyimini geliştirmek, perakende varlığımızı genişletmek ve gelecek için karlı bir büyüme sağlamak" üzerine tasarlandığını söyledi.

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