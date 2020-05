Startup’ta korona rüzgarı esti

Pandemi döneminde sağlık, finans teknolojileri, e-ticaret ve anında teslimat gibi alanlardaki startup ve girişimler öne çıkmaya başladı. Dünya genelinde ve Türkiye’de yatırımlarda düşme görülse de dijitalleşmenin öne çıkmasıyla ilgi belli alanlara yöneliyor.



Dijitalleşme öne çıktı



Endeavor Türkiye Başkanı Emre Kurttepeli, bu dönemde dijitalleşmenin önem kazandığını ve internetten iş yapanların daha avantajlı hale geldiğini söyledi. Kurttepeli, bankacılıktan eğitime her alanda dijitalleşmenin çok hızlandığını anımsatarak, “Otomotiv, tıp, finans, gıda, medikal gibi her alanda dijitalleşme daha hızlı olacak. E-ticaret birkaç yılda 15 yıllık yol kat edecek. Uzaktan çalışmayı bütün dünya test etti. Birçok sektör ve çalışan da mümkün olduğunu gördü. Bu alana verdikleri desteği artıracaklar” dedi.



Kurttepeli, her dönem olduğu gibi bu dönemde de globalleşmeye uygun girişimlerin her zaman daha rahat fon bulabildiğini ifade ederek, “Bu süreçte uzaktan çalışmayı destekleyen her türlü eğitim, iletişim girişimleri önemli olmaya başladı. Bundan sonra dijitalleşme sürecini hızlandıracak her şey revaçta olacak. Yatırımcılar eskisi kadar iştahlı değil, startup’ların da değeri düştü. Daha düşük değerlemeler var. Genelde işini kanıtlayan, kar eden firmalara ilgi gösteriliyor” açıklamasını yaptı.



Fonlama sıkıntısı var

Zorlu süreçlerden geçildiği için startup’larda dünya genelinde yüzde 60-70 oranında yatırım düşüşü yaşandığını da vurgulayan Emre Kurttepeli, şunları söyledi: “Yatırımcıların çoğu da yeni yatırımlara yöneleceğine kendi portföyündeki firmalara odaklanıyor. Kendi yatırımlarını zor durumdan kurtarmak için fonlamayı tercih ediyorlar. Türkiye’de de bu dönemde fonlama sıkıntısı var. Yatırım süreci durma noktasına geldi. Zaten iki yıldır yatırımlar düşük seyrediyordu. 2021 yılında toparlanma olur.”



Üç alan öne çıkıyor



Cenk Bayrakdar, karantinayla evlere kapanan insanların bankalarının mobil uygulamalarını ve internet bankacılığını fazlasıyla kullanmaya başladığına işaret ederek, “Avrupa’da kullanıcılar ‘Neobank’ denilen tamamıyla dijital hizmet veren yeni nesil bankalara kaydı. Temassız ödeme, anında teslimata ciddi ilgi var. Güncel gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların yakından takip ettiği bir başka sektör de elbette sağlık oldu. Aşı üretim amaçlı biyoteknoloji çalışmalarından salgın yayılımını tahmin eden yapay zeka uygulamalarına kadar sağlık teknolojileri büyük ilgi görüyor. Covid-19’dan olumsuz etkilenmek bir yana kurdukları iş modelleri ve yarattıkları çözümlerle kriz sürecinde çok değerli hizmetler sağladılar. Bu sektörler normal seyrinde birkaç yıla yayılabilecek dijital dönüşümü birkaç aya sığdırdı” dedi.



20 milyon dolar yatırım aldılar



Startup Watch Kurucusu Serkan Ünsal, Türkiye’de 2020’nin ilk çeyreğinde 27 girişimin 20 milyon dolar yatırım aldığını belirterek, “Bu yatırımların 4 milyon doları tohum aşamasında, 11 milyon doları Seri A, B aşamasında, 5 milyon doları ise geç aşamalarda yapıldı. Yatırımların yüzde 78’i, 1 milyon dolar altında oldu. Nisan ayında ise 7 girişim 3.2 milyon dolar yatırım aldı. Virüse karşın bu yıl mayıs ayı da yatırım anlamında hızlı başladı” bilgisini verdi.



İştahımız kesilmedi



Revo Capital Yönetici Ortağı Cenk Bayrakdar, 2020’nin ilk çeyreğinde dünya genelinde girişimlere 61 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktararak, şu bilgileri verdi: “Yatırımların bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 azaldığını görüyoruz. Yatırım iştahı azalırken ilgi geç aşama yatırımlara kaydı. Covid-19 sürecinde yatırımcılar temkinli davransa da yatırımlara aktif olarak devam ediyor. Bizim yatırım iştahımızda hiçbir azalma yok. Portföyümüzde olan finansal teknolojiler, anında teslimat, sağlık teknolojisi girişimlerine ilgi var. Bu üç alan gelecek dönemde de ilgi çekmeye devam edecek.”