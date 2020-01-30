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    HaberlerEkonomi Haberleri Sterlin, BoE faiz kararı öncesi 1.30 doların altında
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    30.01.2020 - 13:23 | | DHA

    Sterlin, BoE faiz kararı öncesi 1.30 doların altında

    Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı öncesinde 1.30 doların altına düştü.

    Sterlin, BoE faiz kararı öncesi 1.30 doların altında

    Yatırımcılar BoE’nin, Birleşik Krallık Avrupa Birliği (AB) içindeyken gerçekleşecek son Para Politikası Kurulu toplatısından gelecek faiz kararını bekliyor.

    Birleşik Krallık, Başbakan Boris Johnson hükümetinin AB otoriteleriyle üzerinde anlaştıkları Brexit Anlaşması, Westminster'deki Parlamento ve Avrupa Parlamentosu'nun onaylarının ardından, Cuma gecesi orta Avrupa saatiyle (CET) 23:00'de AB'den ayrılacak. Brexit müzakereleri, 2020 sonunda tamamlanacak geçiş süreci boyunca devam edecek.

    Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.21 düşerek 1.29878 düzeyine kadar kadar geriledi. Sterlinin dolar karşısında yıllık kayıpları yüzde 1.30'u bulsa da, dolar karşısındaki son üç yıllık kazancı yüzde 4.02 düzeyinde bulunuyor,

    ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı.

      Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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