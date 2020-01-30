Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal’dan deprem vergisi tartışmalarına yanıt: Deprem vergileri çarçur edilmedi

Ağbal, Ankara Sanayi Odası (ASO) meclis toplantısının ardından, deprem vergisi tartışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Devletin harcadığı her kuruşun hesabını verdiklerini ve şeffaf olduklarını vurgulayan Ağbal, “Kamu harcamalarıyla ilgili hesabını veremeyeceğimiz bir kuruş söz konusu değil” diye konuştu.



Bütçenin havuzunda



1999 depreminde o zaman doğru bir tercihle bir defalık vergiler getirildiğini hatırlatan Ağbal, ek gelir vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi yanında, özel iletişim vergisinin (ÖİV) de uygulamaya konulduğunu söyledi. Ağbal, sonraki yıllarda uzatılan ÖİV’nin 2004 yılında kalıcı hale getirildiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“1999’dan 2004’e kadar olan dönemde toplanan bu vergiler öyle bir özel fona, özel hesaba aktarılıp oradan harcanmamış. Bütçenin genel geliri olup oradan harcanmış ama 2004 yılında Türkiye büyük ekonomik krizden çıkmıştı, bütçenin sağlıklı olması için adım atıyorduk, gelir tarafını sağlamlaştırıyor ve harcamalarda tasarrufa gidiyorduk, o dönemde birçok şey yapılırken ÖİV kalıcı hale getirildi. Sonraki yıllarda buradan yılına göre 1 milyar lira, 3 milyar lira ve 4 milyar lira gibi vergi gelirleri topladık. Bütün vergi gelirleri nasıl bütçenin havuzuna gidiyorsa bu gelirler de bütçenin havuzuna geldi. Bu gelirler çarçur edilmedi. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, buradan toplanan gelirlerden çok daha fazla kaynak, gerek depremle ilişkili kamu binalarının imar ve inşasına gerek teknoloji ve insan kaynağı altyapısına harcandı. Burada oturup da kalem kalem saymama bile gerek yok. AFAD bütçesine bakın, sürekli artıyor, AFAD’a daha fazla kaynak tahsis edeceğiz.”



Milletimiz rahat olsun

Ağbal, depremde kurumlar arası iletişimin kurulması için yapılan bilgi işlem altyapı yatırımlarına da işaret ederek, “Politik tartışmanın içine dahil olmak istemem ama hesap vermekte hiçbir beis yok. Hiç kimsenin konuşamayacağı bir şey yok, alnımız açık. Kamu kaynaklarının nereye kullanıldığı konusunda gizlenecek saklanacak bir şey yok. Toplanan ÖİV’den daha fazla kaynağı bütçeden ayırdık. Özel bir hesapta toplanıp harcanabilir miydi, 1999’da bu tercih edilmemiş, bütçenin havuzuna gelip harcanmış. Milletimiz rahat olsun” diye konuştu.



Harcamalar devlet kayıtlarında var



Bütçenin, deprem konusundaki talepleri karşılayacak birikime sahip olduğunu da vurgulayan Ağbal, devletin bu konuda yeterli kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ağbal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da deprem riski altındaki konutların imarı için olağanüstü çaba gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Devlet olarak bu meseleye sahip çıkıyoruz. Burada bir politik polemik üretmeye gerek yok. Bu kaynaklar toplanmıştır ve daha fazla kaynak hükümetimizin öncelikli gündemi olarak harcanmıştır. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Yıllar itibarıyla bu konudaki harcamalar devlet kayıtlarında ve Sayıştay denetim raporlarında vardır.”

