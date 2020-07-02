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    HaberlerEkonomi Haberleri Stratejist Cüneyt Paksoy ekonomi gündemini değerlendirdi!
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    02.07.2020 - 12:29 |

    Stratejist Cüneyt Paksoy ekonomi gündemini değerlendirdi!

    Uzmanpara Yazarı Stratejist Cüneyt Paksoy ekonomi gündemindeki gelişmeleri ve merak edilen soruları yanıtladı. Paksoy gram altın ile ilgili "400 liraya yakın seviye, ciddi bir direnç seviyesi." dedi.

    Mahmut Ekinci

    Salı günü Uzmanpara'daki köşesinde dolar endeksine ilişkin "Dengeli sayılacak ve gelişen piyasalara ılımlı destek veren bir seviyede ilerliyor." diyen Paksoy, dolar endeksi ve dolar/TL'de beklentilere açıklık getirdi.

    Geçen hafta gerçekleştirilen canlı yayında "Beklenilen düzeltme bir türlü altın tarafında gelmedi." diyen Paksoy, bu hafta gram altın ile ilgili "400 liraya yakın seviye, ciddi bir direnç seviyesi." ifadelerini kullandu.

    Paksoy, yayının son bölümünde yılın ilk yarısının oldukça dalgalı geçmesinin ardından piyasaları ikinci yarıda nelerin beklediği ile ilgili ve ABD borsalarını ve Borsa İstanbul'un yükselişini yorumladı.

    Stratejist Cüneyt Paksoy'un ekonomi gündemine dair tüm değerlendirmelerini videodan izleyebilirsiniz.

     

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