BİST1.085-1.42EURO8.770.90USD7.350.25ALTIN465.200.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak
    ABONE OL
    31.08.2020 - 14:57 | | AA

    Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nca '2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla bu gece Giresun Merkez Limanı'nda açılacağı belirtildi.

    Su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

     

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, su ürünleri av sezonu, gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar için Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi’nde 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de başlayacak. Avcılık faaliyetleri 15 Nisan 2021 itibarıyla sona erecek. Geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları ise getirilen düzenlemelere uymak şartı ile avcılık faaliyetlerini yıl boyunca yapabilecek.

    ERDOĞAN, DENİZE BALIK YAVRULARI BIRAKACAK

    Bu gece Giresun Merkez Limanı'nda düzenlenecek, 2020- 2021 avcılık sezonu açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından denize kalkan ve mersin balığı yavruları bırakılacak.

    SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE CUMHURİYET TARİHİ REKORU

    Öte yandan geçen sezon açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen 'Su Ürünleri Kanunu' değişikliğinin hayata geçmesiyle yasa dışı avcılıkla daha etkin mücadele edildi. Düzenlemeyle balıkların ve kurallara uygun avcılık yapan balıkçıların hakları korunmuş oldu. Düzenlemenin de etkisiyle geçen yıl toplam 837 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirilerek, cumhuriyet tarihinin üretim rekoru kırıldı.

    Pendik sahilde esrarengiz cesetİstanbul Pendik sahilde kayalıkların arasında boynuna halat sarılmış halde bir erkek cesedi bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu iyileşti mi?

    Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu iyileşti mi?

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    Ve açıklandı, o paralar eylülde iade edilecek!

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    İsrail'den gizli görüşme itirafı

    Konvoy yasağına rağmen havaya ateş açıldı! Küçük çocuk yaralandı

    Konvoy yasağına rağmen havaya ateş açıldı! Küçük çocuk yaralandı

    Sıradaki Haber