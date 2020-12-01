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01.12.2020 - 10:30 |

Su ürünleri destekleri başvuruları için son gün 25 Aralık

Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 25 Aralık'a kadar başvuru yapabilecek.

Su ürünleri destekleri başvuruları için son gün 25 Aralık

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, alabalık, sazan, midye, mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar destekleme kapsamında yer alıyor.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 25 Aralık mesai bitimine kadar yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat edecek.

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