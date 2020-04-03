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    HaberlerEkonomi Haberleri Su ürünleri ihracatı 248,3 milyon dolar kazandırdı
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    03.04.2020 - 11:11 | | AA

    Su ürünleri ihracatı 248,3 milyon dolar kazandırdı

    Türkiye'den yılın ocak-mart döneminde 248 milyon 385 bin 72 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

    Su ürünleri ihracatı 248,3 milyon dolar kazandırdı

    AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkeden yılın üç aylık döneminde 66 ülkeye 47 bin 670 tonluk su ürünleri satıldı.

    Söz konusu ihracattan 248 milyon 385 bin 72 dolar gelir sağlandı.

    Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Japonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

    Hollanda'ya 36 milyon 754 bin 337, İtalya'ya 31 milyon 440 bin 472 ve Japonya'ya 23 milyon 826 bin 559 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

    Doğu Karadeniz'den de yılın ocak-mart döneminde 12 ülkeye 1657 tonluk su ürünleri ihracatı karşılığında 8 milyon 595 bin 338 dolar gelir elde edildi.

    "Su ürünlerine ilgi sevindirici"

    DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünlerine ilginin sevindirici olduğunu söyledi.

    Su ürünlerinin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağladığına dikkati çeken Kalyoncu, yılın 3 aylık döneminde su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin 248 milyon 385 bin 72 dolara ulaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

    Kalyoncu, su ürünleri ihracatından umutlu olduklarını dile getirerek, "Türk balığına ilgiden memnunuz ve ilerleyen günlerde ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz." dedi.

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