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    21.08.2020 - 14:16 | | AA

    Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni kriterler

    Su ürünleri yetiştiricilik ön izni verilirken üretim yerinin veya bölgesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal özellikleri ile üretilecek su ürünleri türleri gibi kriterler dikkate alınacak.

    Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni kriterler

     

    Tarım ve Orman Bakanlığının, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Düzenlemeyle su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin kuruluşu, izin, onay ve proje işlemlerinde değişikliğe gidildi.

    Buna göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü su ürünleri yetiştiricilik ön iznini, tek müracaat olması ve gerekli şartları taşıması halinde müracaat sahibine doğrudan verecek. Birden fazla müracaat olması halinde ise su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal özellikleri, üretilecek ürünlerin türleri, miktarı ve üretim tekniği gibi kriterler dikkate alınacak.

    Genel Müdürlük ön izni, oluşturacağı Müracaat Değerlendirme Komisyonu tarafından proje değerlendirme, yarıştırma, ihale, kura ve benzeri yöntemlerden birini veya birkaçını kullanarak verebilecek. Ön izin talebine ilişkin işlemler 90 gün içinde tamamlanacak.

    Komisyon, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili daire başkanı ve bu daire başkanlığından en az biri su ürünleri mühendisi olmak üzere iki teknik personel, su ürünleri üretim yerinin veya bölgesinin bulunduğu kentin il müdürü veya il müdür yardımcısı ile ilgili şube müdürü ve bu şube müdürlüğünden bir su ürünleri mühendisinden oluşacak. 

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