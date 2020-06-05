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    05.06.2020 - 11:39 | | AA

    Su ürünleri yılın 5 ayında 378 milyon dolar kazandırdı

    Türkiye'den yılın beş ayında 378 milyon 226 bin 927 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

    Su ürünleri yılın 5 ayında 378 milyon dolar kazandırdı

    AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye, ocak- mayıs döneminde 75 ülkeye, 73 bin 643 tonluk su ürünleri ihraç etti.

    Söz konusu ihracattan 378 milyon 226 bin 927 dolar gelir sağladı.

    Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Almanya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

    Hollanda'ya 53 milyon 61 bin 944 dolarlık, İtalya'ya 53 milyon 8 bin 52 dolarlık ve Almanya'ya da 31 milyon 897 bin 749 dolarlık su ürünleri ihraç edildi.

    Türkiye'den ayrıca, bu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan Mısır, Finlandiya, Malta, Beyaz Rusya, Cibuti, Moritanya, İrlanda, Somali, Senegal ve Ruanda'ya da ürün gönderildi.

    Doğu Karadeniz'den de yılın beş aylık döneminde 10 ülkeye 2 bin 429 ton su ürünleri ihraç edilerek, karşılığında da 11 milyon 880 bin 533 dolar kazanç elde edildi.

    "Su ürünleri ihracatından elde edilen gelir sevindirici"

    DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri ihracatının ülke ve bölge ekonomisine önemli oranda katkı sağladığını söyledi.

    Su ürünleri ihracatından elde edilen gelirin sevindirici olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şöyle devam etti:

    "Su ürünleri ihracatımız Kovid-19 sürecine rağmen 2020 yılına güzel başlangıç yaptı. Dünya ülkelerinin Türk balığına ilgisi her geçen gün artıyor. Bu da bizim hem ihracat potansiyelimize hem de ülke çeşitliliğimize yansıyor. Bu kapsamda da ilerleyen günlerde su ürünleri ihracatımızın çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Söz konusu ihracattan beklentimiz yüksek." 

     

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