Şubatta en fazla üretim ve teslimat linyitte

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 4 milyon 996 bin 154 ton, taş kömürü kokunda 353 bin 522 ton ve taş kömüründe 102 bin 852 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 4 milyon 630 bin 905 ton, taş kömüründe 3 milyon 197 bin 910 ton ve taş kömürü kokunda 416 bin 260 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 109,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 84 iken taş kömüründe yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 58,4'ü termik santrallere, yüzde 17,6'sı kok tesislerine, yüzde 8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,3'ü termik santrallere ve yüzde 10,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 98 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.