Şubelerde korona önlemleri arttı

Ekip oluşturuldu

Açıklamada, “Bankamız bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerle müşterilerimize her zaman olduğu gibi kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz, bankacılık işlemlerini her zamanki gibi tüm hizmet kanallarımız üzerinden yapmaya devam edebilir” denildi. Alınan önlemler de şöyle sıralandı:

Operasyonel süreçlerin eksiksiz devamlılığı için ekiplerin bölünerek ayrı lokasyonlarda çalışmasına yönelik aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Bu aksiyonlara güçlü hazine yedekleme sistemlerimiz de dahil edilmiştir.

Uzaktan çalışma ve sürekli erişilebilir olma konusunda gerekli altyapı ve test çalışmaları yapılmıştır. Çevrimiçi kapasitemiz beklenmeyen problemleri de önleyecek yeterliliğe sahiptir.

Çalışanların iş seyahat ve eğitim planları durdurulmuştur.

Müşteri ve çalışanlarımızla halihazırda planlanan etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir.