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    HaberlerEkonomi Haberleri Şubelerde korona önlemleri arttı
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    15.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şubelerde korona önlemleri arttı

    Akbank, şubelerindeki koronavirüs önlemlerini açıkladı. Bilgilendirme, farkındalık, hijyen, koruyucu tedbirler ve hizmet sürekliliği başlıkları altında önlem aldığını belirten banka koronavirüsün olumsuz etkilerini minimum düzeyde tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

    Şubelerde korona önlemleri arttı

    Ekip oluşturuldu

    Açıklamada, “Bankamız bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerle müşterilerimize her zaman olduğu gibi kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğiz. Müşterilerimiz, bankacılık işlemlerini her zamanki gibi tüm hizmet kanallarımız üzerinden yapmaya devam edebilir” denildi. Alınan önlemler de şöyle sıralandı:

    Operasyonel süreçlerin eksiksiz devamlılığı için ekiplerin bölünerek ayrı lokasyonlarda çalışmasına yönelik aksiyonlar alınmaya başlanmıştır. Bu aksiyonlara güçlü hazine yedekleme sistemlerimiz de dahil edilmiştir.

    Uzaktan çalışma ve sürekli erişilebilir olma konusunda gerekli altyapı ve test çalışmaları yapılmıştır. Çevrimiçi kapasitemiz beklenmeyen problemleri de önleyecek yeterliliğe sahiptir.

    Çalışanların iş seyahat ve eğitim planları durdurulmuştur.

    Müşteri ve çalışanlarımızla halihazırda planlanan etkinlikler ileri bir tarihe ertelenmiştir.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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