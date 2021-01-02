MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı
ABONE OL
02.01.2021 - 16:16 | | AA

Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı

Ekonomik krizden kurtulmak için çabalayan Sudan’da hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

Sudan’da elektriğe yüzde 433 zam yapıldı

Sudan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşından itibaren elektrikte tüm tüketici grupları için yüzde 433 zam yapıldı.

Hükümet, ekonomik krizin aşılması için geçen yıldan bu yana akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğinin kademeli olarak kaldırılmasını gündemine almıştı.

3 bin 20 megavat elektrik ihtiyacının 2 bin 220 megavatını üreten Sudan, Etiyopya’dan 200 megavat, Mısır’dan 78 megavat elektrik ithal ediyor.

500 megavattan fazla enerji açığı bulunan Doğu Afrika ülkesinde sık sık elektrik kesintileri uygulanıyor.

Milliyet'te Günün Özeti (2 Ocak 2021)İşte Türkiye'de ve dünyada bu günün öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dördünü birden kaybetti! 'Kendi elimle toprağa verdim'

Dördünü birden kaybetti! 'Kendi elimle toprağa verdim'

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

Trump tatilden niye erken döndü?

Trump tatilden niye erken döndü?

Son dakika haberi: Diyarbakır'da Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda şaşırtan sonuç

Son dakika haberi: Diyarbakır'da Kovid-19'a karşı tek doz aşı yaptıran doktorda şaşırtan sonuç

Sıradaki Haber