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    HaberlerEkonomi Haberleri SUGİAD’dan Milliyet’e ‘yılın habercisi’ ödülü
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    17.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    SUGİAD’dan Milliyet’e ‘yılın habercisi’ ödülü

    Sultanbeyli Genç İş Adamları Derneği (SUGİAD) tarafından düzenlenen 4. SUGİAD En İyiler Ödül Töreni’nde yılın başarılı isimleri ödüllendirildi. Ödül töreninde Milliyet Gazetesi Fotoğraf Servisi Müdürü Bünyamin Aygün ‘Yılın Habercisi’ seçildi.

    SUGİAD’dan Milliyet’e ‘yılın habercisi’ ödülü

    Sultanbeyli Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene ilçe kaymakamı, belediye başkanları ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen SUGİAD en iyiler ödül töreninde ekonomik, kültürel ve sosyal alanda başarılı kişiler ödüllerini aldı. Başarıyı teşvik etmek amacıyla düzenlen törende konuşan SUGİAD başkanı Ali Yavuz Uçan, “Düzenlediğimiz bu törenlerin tek bir amacı var; başarıyı teşvik etmek. Alanında başarılı kişileri ve kuruluşları seçiyoruz. İlçemiz ve dünya için iyi olan her konuyu değerlendirmek, ödüllendirmek amacıyla bu programı düzenliyoruz. Sultanbeyli algısına olumlu katkı sağlamak amacındayız. Bu ödülleri geleneksel hale getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

    Ödülünü Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay’dan alan Bünyamin Aygün, ödüllerin gelip geçici fakat başarının kalıcı olduğuna dikkat çekerek, “Bu başarı tek kişilik olamaz. Eğer siz gazeteci olarak ödüllendiriliyorsanız birlikte çalıştığınız servis arkadaşınızdan, yazı işlerine ve yayın yönetmenine kadar birlikte çalışmanın ürünü olduğunu bilirsiniz. Bu ödülü gazetem adına alıyorum” dedi.

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