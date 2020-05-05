Sulama için imzalar atıldı

İmzalanan protokol çerçevesinde değişik illerde 25 adet sulama projesinin hayata geçirileceğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, “Bu kapsamda, 3 milyon 200 bin dekar civarında araziyi sulayacak projelerle çiftçimizin yanında olacağız. Söz konusu projelerin tamamlanması ile 300 bin kişiye istihdam sağlanması ve ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar lira katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 8.5 milyar lirayı bulacağı öngörülüyor. Türkiye’nin 85 milyon dekar olan ekonomik sulanabilir arazisinin yüzde 78’i yani 66.5 milyon dekarı sulamaya açılmış durumda.



