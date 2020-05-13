Sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2020 yılı sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 farklı bitki çeşidi için 19 lira ile 428 lira arasında değişecek. Bin metreküp su ücreti, 26 lira ile 136 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan veya tahliye tesisinden yararlanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

Tahliye tesisi işletme ve bakım ücreti, bitki çeşidine bakılmaksızın, tarım yapılan parsellere yönelik olacak. Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, suyun tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden belirlenecek.

İndirimler devam edecek

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Sulamada kullanılmak amacıyla sulama ve tahliye kanallar ile tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda, çiftçilerin büyüme müddeti boyunca devamlı olarak damlama sulama sistemiyle suladıkları bitkilere, işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Söz konusu karar, 30 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.