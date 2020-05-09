Süleyman Orakçıoğlu AVM’lere çağrıda bulundu: Bizi yaşatın ki siz de yaşayın

AVM’lerin açılmasına az bir süre kala yatırımcılarla perakendeciler arasında anlaşma çabaları sürüyor.

Damat, Tween gibi markaları bünyesinde bulunduran Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünyanın artık yeni normalle tanıştığını ve AVM yatırımcılarının buna göre düzenleme yapması gerektiğini vurguladı.

Hem sağlık hem de ekonomik boyutu açısından AVM’lerin 1 Haziran’da açılmasını daha doğru bulduklarını kaydeden Orakçıoğlu, “AVM’lerle beraber kenetlenerek bu döneme hazırlanmalıyız. Öncelikli hedef tüketicinin güvenini artırmak olmalı. Her şey normalmiş gibi davranan AVM’ler var. Bu da ister istemez sektörün moralini etkiliyor” dedi.

Çıkış hakkı

Orakçıoğlu, en büyük beklentilerinin AVM’den tazminatsız çıkış hakkı tanınması olduğunu vurgulayarak, “Önceki kontratların bağlayıcılığıyla işe devam etmek zorundasınız mantığında olan AVM’lerin önümüzdeki dönemde çok şansının olacağını düşünmüyorum. AVM’lerin kısa vadeli gelir düşünme dönemi değil. Varlıklarını koruma dönemi. Bugün ortada paylaşmak için bir pasta yok. Bugün ekmeği doğru bölüşme zamanı. Kontratın bağlayıcılığıyla AVM’de hapis kalacaksın mantığı olamaz. Tüketici güveni çok düştü. Biz kavga etmek yerine bunu yükseltmek için çaba göstermeliyiz” dedi.

Ciroya göre kira

Orakçıoğlu, şartlar netleşmeden kimsenin mağazasını açmak istemediğini kaydederek, “Biz kira ödemeyelim demiyoruz, ciroya göre ödeyelim istiyoruz. Tazminatsız çıkış hakkı talep ediyoruz. Yıl sonuna kadar beraber birbirimize destek olalım. Bizi yaşatmaları lazım ki onlar da yaşasın” dedi. Orakçıoğlu, sorunlara çözüm için bir ‘Perakende Bilim Kurulu’ kurulması önerisinde bulundu.

Önce caddeyi açıyor

19 Mart’ta Türkiye’de kapattıkları mağazalarını 11 Mayıs itibariyle açmaya başlayacaklarını belirten Süleyman Orakçıoğlu, önce caddelerdeki 15 mağazalarını açacaklarını, AVM’lerde ise 1 Haziran itibariyle açılış planladıklarını söyledi. Orakçıoğlu alacakları önlemleri de, “Klimaları çalıştırmayacağız. Mağazalar düzenli olarak temizlenecek. Deneme kabinleri dezenfekte edilecek. Denenen kıyafetler ultraviyole ışınlarıyla ayrı odalarda saklanacak. Temassız ödemeyi artıracağız” şeklinde sıraladı. Orka Holding’in 225’i Türkiye’de olmak üzere 425 mağazası bulunuyor.

Giresun’da üretim sürüyor

Orakçıoğlu, Giresun’da iki fabrikaları bulunduğunu, üretime 15 gün ara verdiklerini, onun haricinde yurtdışından talep yoğun olduğu için üretimin sürdüğünü anlattı. Orakçıoğlu, “Bir fabrikamız tam kapasite devam ediyor. Gömlek fabrikamızda ise devlet için maske ürettik ve bağışladık. Şu anda medikal kıyafet üzerine üretimimiz ve çalışmalarımız sürüyor. Ciddi talep var. Şu anda dünyada belirsizlik hakim ama medikal üretime bir süreliğine de olsa devam edeceğiz” dedi.