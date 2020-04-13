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    HaberlerEkonomi Haberleri SunExpress, kargo uçuşlarına başlıyor
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    13.04.2020 - 11:00 | | AA

    SunExpress, kargo uçuşlarına başlıyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar kapsamında tüm yurt içi ve yurt dışı seferlerini askıya alan Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, filosundaki 18 uçak ile kargo uçuşlarına başlayacak.

    SunExpress, kargo uçuşlarına başlıyor

    Yolcu kabini içerisine kargo yükleme düzenlemesi yaparak yeni tip kargo taşıma modeli ile operasyonlarına başlayacağını duyuran havayolu, uçak altı kargo yükleme bölümlerinin yanı sıra, kabin içinde koltuk üstü ve baş üstü dolaplarına da kargo yüklemesi yaparak maksimum 21 bin 700 kg'a kadar yük taşıyabilmeyi öngörüyor.

    Daha önce tarifeli uçuşlarında yalnızca uçakların kargo bölümünün kargo taşımacılığı için kullanıldığını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Tarihimizde ilk defa tamamen kargo uçuşu gerçekleştireceğiz. Toplam 18 uçağımızı, koltuklarını çıkarmadan kargo taşımaya uygun hale getirdik. Gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve kargo uçuşlarımızı ilk aşamada İzmir ve Antalya'dan gerçekleştireceğiz. Sonraki aşamalarda ise gelen talebe göre diğer destinasyonlardan da kargo uçuşları gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

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