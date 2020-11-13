SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± AÃ‡IKLANDI Ä°ÅŸte 13 KasÄ±m SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸte 6 bilen Ã§Ä±kmazken Pazar akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Ã§ekiliÅŸe 11.919.145 TL tutarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ikramiye devretti. SÃ¼per Loto'da dÃ¼n akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± 2, 20, 41, 42, 58, 60 oldu.

SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinin ardÄ±ndan Ã§ekiliÅŸe iliÅŸkin detaylarda Milli Piyango Online Ã¼zerinden aÃ§Ä±klandÄ±. 5 bilen 17 kiÅŸi 19.242,35 TL, 4 bilen 793 kiÅŸi 641,65 TL, 3 bilen 19.852 kiÅŸi 31,10 TL ve son olarak 2 bilen 196.488 kiÅŸi 3,30 TL tutarÄ±nda ikramiyenin sahibi oldu

MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE ÃœZERÄ°NDEN SÃœPER LOTO BÄ°LET SORGULAMA

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SÃœPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÃ¼per Loto, 1 ve 60 arasÄ±ndan 6 adet sayÄ± seÃ§mene dayalÄ± bir oyundur. SeÃ§tiÄŸin her 6 sayÄ±, bir kolon oluÅŸturur. Tek kolon Ã¼creti 3 TLâ€™dir.

Ä°ÅŸaretleme yapmayÄ± tercih etmiyorsan kolonun altÄ±nda yer alan SEN SEÃ‡ kutucuÄŸunu iÅŸaretle, terminal senin iÃ§in rastgele 6 numara seÃ§sin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasÄ±nÄ± iÅŸaretleyerek sistem oyunu oluÅŸturabilirsin. Sistem oyunu, Ã§oklu oyun kombinasyonlarÄ± geliÅŸtirir. Oyuncular altÄ±dan fazla rakam seÃ§erek oluÅŸturulabilecek tÃ¼m kombinasyonlarÄ± ayrÄ± kolonlar halinde otomatik olarak Ã¼retirler.

ArkadaÅŸlarÄ±nla Ortak Bilet satÄ±n alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla Ã¼ye tarafÄ±ndan aynÄ± veya farklÄ± pay nispetleriyle satÄ±n alÄ±nmasÄ±na Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satÄ±n alma iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi anda Ã¼ye hesaplarÄ±na yansÄ±tÄ±lÄ±r.

SÃ¼per Loto oynamak iÃ§in ister www.millipiyangonline.comâ€™a gel, ister Milli Piyango uygulamasÄ±nÄ± kullan, istersen de sana en yakÄ±n satÄ±ÅŸ noktamÄ±zÄ± ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakÄ±n her yerdeyiz!

SÃ¼per Loto; www.millipiyangonline.com Ã¼zerinden, Milli Piyango uygulamasÄ±ndan ya da satÄ±ÅŸ noktalarÄ±ndan oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakÄ±n yerdeyiz!