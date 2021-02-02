Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 38 milyon TL!

Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da Şubat ayının ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 38 milyon TL'yi aşan rekor ikramiye tutarı ile binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Süper Loto' nun bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Bayilerin yanı sıra Milli Piyango Online üzerinden de oynanabilen Süper Loto oyunu hakkında detayları ve Pazar akşamının kazandıran numaralarını haberimizde bulabilirsiniz

SÜPER LOTO 2 ŞUBAT ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto 2 Şubat çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden veya Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak takip edebilecek

SÜPER LOTO'DA PAZAR AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

31 Ocak Pazar akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar 1-7-36-44-46-59 olarak açıklandı. 6 bilen çıkmazken 5 bilen 6 talihli 36.827,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ÜZERİNDEN SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.