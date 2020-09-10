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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto çekilişi heyecanlı bekleyiş! 17 Milyon TL'lik çekiliş için geri sayım
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    10.09.2020 - 15:09 |

    Süper Loto çekilişi heyecanlı bekleyiş! 17 Milyon TL'lik çekiliş için geri sayım

    Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Son olarak 8 Eylül'de yapılan Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 17 milyon TL'lik ikramiye devretmişti. Online olarak da oynanabilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da yayınlanacak.

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam çekiliş var. Son olarak 8 Eylül tarihinde yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca 17 milyon 830 bin 157 TL'lik ikramiye devretti.

    10 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

    Bu akşamki Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanacak. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto online olarak oynanabiliyor.

    SÜPER LOTO ONLİNE PLATFORMDA

    Süper Loto çekilişine saatler kala Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ve online platformda kupon doldurabiliyor.

    SÜPER LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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