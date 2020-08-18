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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! Süper Loto'da devren büyük ikramiye...
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    18.08.2020 - 11:37 |

    Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! Süper Loto'da devren büyük ikramiye...

    Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan devam ediyor. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek olan Süper Loto'da devrede büyük ikramiye 28 milyonu aştı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 18 Ağustos Süper Loto çekiliş detayları...

    Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta! Süper Loto'da devren büyük ikramiye...

    Sisal Şans ile Milli Piyango kazandırmaya devam ediyor. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto bu akşam çekiliş heyecanı var. 16 Ağustos'ta yapılan son Süper Loto çekilişinde devreden 28 milyon 665 bin 16 TL'lik büyük ikramiye için çekiliş 21.30'da gerçekleşecek.

    Süper Loto çekilişine katılmak için bayilerden, millipiyongoonline.com ve mobil uygulama üzerinden Süper Loto oynayabilirsiniz. Süper Loto çekilişi canlı olarak gerçekleşecek.

    ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

    Milli Piyango şans oyunlarında yeni dönemde sürpriz yenilikler var. Yeniliklerden birisi de çekilişleri canlı izleme şansı. Noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler canlı olarak hemmillipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyango TV’de yayınlanacak.

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