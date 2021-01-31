Süper Loto sonuçları belli oluyor - 31 Ocak Süper Loto'da büyük ikramiye...

Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor.

Milli Piyango Online'da tüm detayları yer alan ve Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto 31 Ocak büyük ikramiye vatandaşlarda meraka neden oldu. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişler ile kazandıran numaralar açıklanıyor. İşte, 31 Ocak Pazar Süper Loto çekilişi ve sonuçları...

31 OCAK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Pazar, salı ve perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi ilgiyle takip ediliyor. Çekilişe dahil olan vatandaşlar için 31 Ocak çekilişi de saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar ise hemen ardından yayımlanacak. Çekilişi www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip etmek mümkün.

ÖNCEKİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

28 Ocak akşamı düzenlenen çekilişte; 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti. 5 bilen 10 kişi 34.918,75 TL kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...