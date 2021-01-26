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26.01.2021 - 09:33 |

Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 34 milyon TL'yi aşıyor! Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye tutarı 34 milyon TL'yi aşacak. 6 bilen bir veya birkaç talihlinin kazanacağı büyük ikramiyenin yanı sıra 5-2 bilen arasında tüm talihliler ikramiye elde edebilecek. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 34 milyon TL'yi aşıyor! Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan ilk çekilişinde dağıtılacak olan büyük ikramiye tutarının 34 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Çekilişe sayılı saatler kala vatandaşlar Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişle belirlenecek.

SÜPER LOTO'DA PAZAR AKŞAMININ KAZANDIRAN NUMARALARI

Süper Loto'nun Pazar akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 9-11-13-26-29-32 kazandıran numaralar oldu. 6 bilen çıkmazken 5 bilen 21 kişi 10.440,90 TL, 4 bilen 696 kişi 490,00 TL 3 bilen 16.260 kişi 25,45 TL ve son olarak 2 bilen 148.823 kişi 2,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu

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