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    Haberler Ekonomi Haberleri Süper Loto devrettiği ikramiyesiyle rekora koşuyor! Büyük ikramiye 25 milyon 586 bin 171 TL
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    06.08.2020 - 17:40 |

    Süper Loto devrettiği ikramiyesiyle rekora koşuyor! Büyük ikramiye 25 milyon 586 bin 171 TL

    Süper Loto rekora koşuyor. Sisal Şans'ın ilk çekilişini 4 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 25 milyon 586 bin 171 TL'lik büyük ikramiye devretmişti. Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 20:00'de yapılacak.

    Süper Loto devrettiği ikramiyesiyle rekora koşuyor! Büyük ikramiye 25 milyon 586 bin 171 TL

    Sisal Şans'ın çekilişini gerçekleştirdiği Süper Loto'da büyük ikramiye rekora koşuyor. Yeni dönemde yeniliklerle gelen Süper Loto artık, Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 20.00'de çekiliyor.

    Süper Loto oynamanın kuralları neler?

    1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Lotoda en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.

    Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya Sen Seç ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 

    18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Lotoda her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

    Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

    Şisal Şansın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

    Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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