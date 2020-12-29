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29.12.2020 - 16:09 |

Süper Loto online oyna! 29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Süper Loto çekilişi sonuçları için geri sayım başladı. Son çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 24 milyon TL'yi aşmıştı. Peki, bu akşam Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar Süper Loto nasıl oynanır sorusuna yanıt arıyor. İşte 29 Aralık Süper Loto çekiliş saati...

Süper Loto online oyna! 29 Aralık Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto oyununda çekiliş akşamı. Haftanın üç günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 24 milyon 32 bin 30 TL.

29 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Salı, Perşembe ve Pazar akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden MP TV'de canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto 1 ve 60 arasındaki sayılar arasından 6 sayı seçilerek oynanıyor. Her kolon için 6 sayı seçmek gerekiyor. Süper Loto'yu www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından ya en yakın satış noktasından oynayabilirsiniz.

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Hırvatistan'da deprem fırtınası! Artçı sarsıntıya böyle yakalandıPazartesi günü 5.2 ve 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balkan ülkesinde, bugün aynı noktada 6.3'lük deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, şiddetli sarsıntı aralarında Almanya, Çekya, İtalya ve Avusturya'nın da bulunduğu 15 ülkede hissedildi. Yerel medya çok bir can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu, ilk gelen görüntüler Hırvatistan'da birçok binanın yıkıldığını gösteriyor. Bir yerel televizyon muhabiri, artçı şoka canlı yayın sırasında yakalandı. Hırvatistan'ın kuzey komşusu Slovenya, depremin ardından nükleer santralini kapattı.
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