BİST1.0990.00EURO8.830.36USD7.460.18ALTIN466.230.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları 10 Eylül sayfası | 18. Çekiliş sonuç ekranı
    ABONE OL
    11.09.2020 - 10:10 |

    Süper Loto sonuçları 10 Eylül sayfası | 18. Çekiliş sonuç ekranı

    Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 10 Eylül 2020 Perşemvbe günü çekilişine katılan vatandaşlar, Süper Loto sonuçları için meraklanıyor. 18. Çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında şanslı 6 numara açıklandı. İşte 10 Eylül Süper Loto sonuçlarında kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...

    Süper Loto sonuçları 10 Eylül sayfası | 18. Çekiliş sonuç ekranı

    Haftanın üç günü yapılan Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Şansını denemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı Süper Loto'nun her çekilişinde heyecan daha da büyüyor. Peki en son yapılan Süper Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? Süper Loto nasıl oynanır?

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 EYLÜL

    Süper Loto sonuçları 10 Eylül sayfası | 18. Çekiliş sonuç ekranı

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

    TIKLA SÜPER LOTO OYNA

    İzmir'de korkunç kazaİzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret

    Cezaevlerinde 'HES kodlu' ziyaret

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

    Son dakika I Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika I Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber