11.09.2020 - 10:10 |
Süper Loto sonuçları 10 Eylül sayfası | 18. Çekiliş sonuç ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 10 Eylül 2020 Perşemvbe günü çekilişine katılan vatandaşlar, Süper Loto sonuçları için meraklanıyor. 18. Çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında şanslı 6 numara açıklandı. İşte 10 Eylül Süper Loto sonuçlarında kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...
Haftanın üç günü yapılan Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştiriliyor. Şansını denemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı Süper Loto'nun her çekilişinde heyecan daha da büyüyor. Peki en son yapılan Süper Loto sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? Süper Loto nasıl oynanır?
SÜPER LOTO SONUÇLARI 10 EYLÜL
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.