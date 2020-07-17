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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto yine devretti! İşte 16 Temmuz Süper Loto sonuçları...
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    17.07.2020 - 11:40 |

    Süper Loto yine devretti! İşte 16 Temmuz Süper Loto sonuçları...

    Süper Loto çekilişi yapıldı. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıktı mı? Geçen hafta devreden Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte 16 Temmuz 2020 Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar.

    Süper Loto yine devretti! İşte 16 Temmuz Süper Loto sonuçları...

    Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 665. hafta çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi.

    Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 984 bin 94 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.

    Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 7. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 596 bin 522 lira 7 kuruşluk ikramiye devretti.

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 TEMMUZ 2020

    2 - 12 - 19 - 22 - 33 - 38

    Caretta caretta sandılar! Erkek cesedi çıktı!Antalya'da, balıkçılar tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Balıkçıların ilk başta caretta caretta sandığı cesedin sol kolunun iç kısmında gül dövmesi olduğu belirtildi.
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