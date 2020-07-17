Süper Loto yine devretti! İşte 16 Temmuz Süper Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 665. hafta çekilişinde kazandıran numaralar belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 984 bin 94 lira 90 kuruşluk ikramiye devretti.

Öte yandan internet üzerinden oynanan "Para Loto"nun da 7. hafta çekilişinde aynı şanslı numaraları bilen çıkmayınca 1 milyon 596 bin 522 lira 7 kuruşluk ikramiye devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 TEMMUZ 2020

2 - 12 - 19 - 22 - 33 - 38