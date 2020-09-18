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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto çekiliş sonuçları ! (17 Eylül 2020)
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    18.09.2020 - 08:23 |

    Süper Loto çekiliş sonuçları ! (17 Eylül 2020)

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 17 Eylül Süper Loto çekilişinde şanslı 6 numara 7 - 19 - 37 - 45 - 48 - 53 oldu. Süper Loto çekilişinde kazanan kategori sayısı, kişi sayısı ve miktarlar merak edilmeye başladı. İşte Süper Loto sonuçları...

    Süper Loto çekiliş sonuçları ! (17 Eylül 2020)

    Süper Loto artık www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın ikinci çekiliş sonucu açıklandı. 17 Eylül Süper Loto çekilişine katılan vatandaşlar sonuçları öğrenmek için arayışa geçerken, bir sonraki çekilişe katılmak isteyenler Süper Loto nasıl oynanır arayışına geçti. İşte Süper Loto sonuçları...

    SÜPER LOTO SONUÇLARI 17 EYLÜL

    7 - 19 - 37 - 45 - 48 - 53

    Kategori | Kazanan Kişi Sayısı |  Miktar
           6                     0                        0,00 
           5                    10                    36.878,15
           4                  1.090                   526,25
           3                 24.861                  28,00
           2                236.204                  3,10

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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