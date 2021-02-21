21.02.2021 - 17:57 |
Süper Loto sonuçları 2021 sorgulama | 21 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen çekiliş, binlerce lira kazandırıyor. Oyun severler ise Süper Loto sonuçları sorgulama ekranını aratıyor. İşte, 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...
Sisal Şans'ın düzenlediği Süper Loto çekiliş detayları haftanın üç günü Millipiyangoonline'da yer alıyor. Kazandıran numaralarla Süper Loto'da büyük ikramiye devretti mi sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Süper Loto nasıl oynanır?
21 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango Online'ın en çok sevilen oyunu Süper Loto yeni çekiliş için geri sayım başladı. 21 Şubat için gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:30'da www.millipiyangoonline.com MP TV'de canlı olarak izleyici karşısında olacak.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto çekilişinin nasıl oynanacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Süper Loto bayilerin yanı sıra online olarak da oynanabiliyor. Süper Loto'da kupon www.millipiyangoonline.com adresine girerek doldurulabiliyor.
M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandıYÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası, Hadis alimi Muhammed Emin Saraç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhterem hocamızı imam hatip okulu yıllarından itibaren tanıdım, tanıyorum. O günden, son dönemdeki yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman fırsat buldukça ziyaretlerine de hep gittim ve bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim. Rabbim inşallah bizleri sevgili habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında da beraber haşru cem eylesin" dedi.