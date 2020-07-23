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    HaberlerEkonomi Haberleri Süper Loto sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto sonuçları
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    23.07.2020 - 11:57 |

    Süper Loto sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto sonuçları

    Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiye talihlisini bulacak mı merak konusu. 23 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

    Süper Loto sonuçları 23 Temmuz saat kaçta açıklanacak? MPİ Süper Loto sonuçları

    Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş akşamı. Büyük ikramiye kimin olacak merak konusu.

    Süper Loto'da 6 bilen çıkmadığı için iki haftadır devrediyordu. Geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkamyınca 4 milyona yakın ikramiye devretmişti.

    SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    23 Temmuz Süper Loto çekilişi 21.15'ten sonra belli olacak. MPİ çekilişi canlı yayında gerçekleştirecek. Sonuçlar açıklandığında haberimizde kontrol edebileceksiniz.

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